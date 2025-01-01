Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы История дельфина: Каникулы на Багамах Расписание сеансов История дельфина: Каникулы на Багамах, 2025 в Москве 11 января 2026

Расписание сеансов История дельфина: Каникулы на Багамах, 11 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «История дельфина: Каникулы на Багамах»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:40 от 850 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Большой Театр: Щелкунчик
Большой Театр: Щелкунчик
2024, Россия, балет
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снигирь, Деревянко, Тарасова или Прытков: кто из этой четверки не доживет до финала триллера «Кто-то должен умереть» (трейлер)
Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает
«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены
«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина
Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши
«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7
«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой
Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»
Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы
Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше