Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает

Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя

Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет

Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»

1 вопрос, который свел Волан-де-Морта в могилу: почему в «Поттериане» маги прячутся от маглов

«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой

Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены