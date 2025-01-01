Меню
Киноафиша
Фильмы
Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе
Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 2025 в Москве
2 января 2026
Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 2 января 2026 в Москве
О фильме
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
16:40
от 500 ₽
