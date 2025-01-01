Так все-таки Малфой плохой или хороший? Этот поступок раскрыл одного из самых противоречивых героев «Гарри Поттере»

1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно

Самую страшную книгу Кинга наконец-то экранизируют: писатель не мог уснуть после нее, а теперь не смогут и зрители

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала

Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Пара продуктов превратит рисовую кашу во вкусняшку из хита Миядзаки: готовим по рецепту из «Принцессы Мононоке»

Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу

«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи