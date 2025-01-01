Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 2025 в Москве 20 января 2026

Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 20 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 вт 13 ср 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
19:15 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»
Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы
Включите детям этот новый сериал 1 января: их будет не оторвать от ТВ до конца каникул
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше