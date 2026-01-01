Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе
Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 2025 в Москве
27 января 2026
Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 27 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
вт
27
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
17:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Унесенные призраками
Рецензия
Отзывы
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям
Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей
«Ларису Ивановну хочу!» — угадайте легендарные фразы из «Мимино», которые в СССР знали все наизусть (тест)
За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили
ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)
Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом
Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»
Никулина в «Операции "Ы"» узнают многие: вот еще 5 героев в теплых шапках – вспомните, в каких фильмах СССР они были (тест)
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon
Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)
Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667