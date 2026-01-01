Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит

Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали

Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер

Пытки на грядке: в советский «Чиполлино» решили не включать шок-сцены с луковым семейством

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь

Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)

Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»