Киноафиша Фильмы Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 2025 в Москве 11 марта 2026

Расписание сеансов Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, 11 марта 2026 в Москве

сб 7 вс 8 пн 9 ср 11 чт 12 вс 15 вт 17
Как купить билеты на сеанс фильма «Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
20:05 от 300 ₽
