Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет

«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года

Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших

Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)

VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1

В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР

Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор

Даже в СССР снимали фильмы про «запретную» любовь – зрители хватались за сердце и охали: «Тупик для идеологии, приговор!»

Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой

Будет ли 4-й сезон «Триггера»? Фанаты уже больше года ждут продолжения – и у создателей созрел ответ