По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом

Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»

Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO

Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

«Бесит сынок», «Не попал в образ», «Неудачная роль»: что не так с наследником Брагина в «Первом отделе 5»

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»