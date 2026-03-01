Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Инферно
Расписание сеансов Инферно, 2025 в Москве
13 марта 2026
Расписание сеансов Инферно, 13 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Инферно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%
Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»
«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667