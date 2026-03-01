В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%

Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят