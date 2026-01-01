Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник

95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Из-за скандала с Брыльской Ахеджакову убрали из первого фильма-миллиардера РФ: спустя 16 лет полячку и саму «решили заменить»