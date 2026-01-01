Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон

Семь сезонов, 161 эпизод, но лучшими стали именно эти: 8 серий «Маши и медведя», которые запомнились всем зрителям

Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно

Продолжение «Ивана Васильевича» в кинотеатрах СССР показывать не стали: а ведь там Шурик, машина времени и… Трус с Бывалым

Дело было не только в золоте: смысл «Свой среди чужих..» Михалкова годами понимали неправильно — и черно-белые кадры ни при чем

Евстигнеев плевался, но все же снялся в «Собачьем сердце»: 50% времени был пьяным на площадке

Забудьте уже про Бондиану: в топ-3 лучших шпионских фильма вошли и другие хиты – у № 2 рейтинг 8+, а у №3 есть «Оскар»

Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»

Никакой романтики, только технологии и ужас будущего: дорама, которая училась у «Черного зеркала» — и не так затянуто (всего 8 серий)

Всего одна серия — и вы пропали: детектив Netflix с рейтингом 8,3 называют «захватывающим» — и сюжет не выдумка, а реальная история