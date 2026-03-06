За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании

Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться

Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта