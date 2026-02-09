Меню
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве 13 февраля 2026

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 13 февраля 2026 в Москве

Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D, SUB
13:10 от 500 ₽ 16:05 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D, SUB
10:15 от 410 ₽ 11:15 от 480 ₽ 13:10 от 580 ₽ 14:10 от 580 ₽ 16:05 от 580 ₽ 17:05 от 580 ₽ 19:00 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽ 21:55 от 720 ₽ 22:55 от 720 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D, SUB
10:15 от 410 ₽ 13:10 от 530 ₽ 16:05 от 530 ₽ 19:00 от 630 ₽ 21:55 от 630 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D, SUB
10:15 от 420 ₽ 13:10 от 560 ₽ 16:05 от 560 ₽ 19:00 от 730 ₽ 21:55 от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D, SUB
10:15 от 450 ₽ 11:15 от 770 ₽ 13:10 от 590 ₽ 14:10 от 870 ₽ 16:05 от 590 ₽ 17:05 от 870 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 1170 ₽ 21:55 от 780 ₽ 22:55 от 1170 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, SUB
10:15 от 510 ₽ 13:10 от 690 ₽ 16:05 от 690 ₽ 19:00 от 910 ₽ 21:55 от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D, SUB
13:10 от 380 ₽ 16:05 от 380 ₽ 19:00 от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D, SUB
10:15 от 540 ₽ 11:15 от 510 ₽ 13:10 от 680 ₽ 14:10 от 580 ₽ 16:05 от 680 ₽ 17:05 от 580 ₽ 19:00 от 860 ₽ 20:00 от 760 ₽ 21:55 от 860 ₽ 22:55 от 760 ₽
