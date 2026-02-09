Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве 15 февраля 2026

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 15 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D, SUB
13:10 от 500 ₽ 16:05 от 600 ₽ 19:00 от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D, SUB
10:15 от 430 ₽ 11:15 от 590 ₽ 13:10 от 590 ₽ 14:10 от 590 ₽ 16:05 от 720 ₽ 17:05 от 720 ₽ 19:00 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽ 21:55 от 720 ₽ 22:55 от 720 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D, SUB
10:15 от 490 ₽ 13:10 от 630 ₽ 16:05 от 630 ₽ 19:00 от 630 ₽ 21:55 от 630 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D, SUB
10:15 от 520 ₽ 13:10 от 690 ₽ 16:05 от 730 ₽ 19:00 от 730 ₽ 21:55 от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D, SUB
10:15 от 550 ₽ 11:15 от 1070 ₽ 13:10 от 730 ₽ 14:10 от 1070 ₽ 16:05 от 780 ₽ 17:05 от 1170 ₽ 19:00 от 780 ₽ 20:00 от 1170 ₽ 21:55 от 780 ₽ 22:55 от 1170 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, SUB
10:15 от 640 ₽ 13:10 от 860 ₽ 16:05 от 910 ₽ 19:00 от 910 ₽ 21:55 от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D, SUB
13:10 от 380 ₽ 16:05 от 430 ₽ 19:00 от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D, SUB
10:15 от 640 ₽ 11:15 от 710 ₽ 13:10 от 810 ₽ 14:10 от 710 ₽ 16:05 от 860 ₽ 17:05 от 760 ₽ 19:00 от 860 ₽ 20:00 от 760 ₽ 21:55 от 860 ₽ 22:55 от 760 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории»
У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон
Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского»
Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?
Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона
Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей
Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»
Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд
Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского
3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)
Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше