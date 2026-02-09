Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Stray Kids: The dominATE Experience
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве
15 февраля 2026
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 15 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D, SUB
13:10
от 500 ₽
16:05
от 600 ₽
19:00
от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D, SUB
10:15
от 430 ₽
11:15
от 590 ₽
13:10
от 590 ₽
14:10
от 590 ₽
16:05
от 720 ₽
17:05
от 720 ₽
19:00
от 720 ₽
20:00
от 720 ₽
21:55
от 720 ₽
22:55
от 720 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D, SUB
10:15
от 490 ₽
13:10
от 630 ₽
16:05
от 630 ₽
19:00
от 630 ₽
21:55
от 630 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D, SUB
10:15
от 520 ₽
13:10
от 690 ₽
16:05
от 730 ₽
19:00
от 730 ₽
21:55
от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D, SUB
10:15
от 550 ₽
11:15
от 1070 ₽
13:10
от 730 ₽
14:10
от 1070 ₽
16:05
от 780 ₽
17:05
от 1170 ₽
19:00
от 780 ₽
20:00
от 1170 ₽
21:55
от 780 ₽
22:55
от 1170 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, SUB
10:15
от 640 ₽
13:10
от 860 ₽
16:05
от 910 ₽
19:00
от 910 ₽
21:55
от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D, SUB
13:10
от 380 ₽
16:05
от 430 ₽
19:00
от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D, SUB
10:15
от 640 ₽
11:15
от 710 ₽
13:10
от 810 ₽
14:10
от 710 ₽
16:05
от 860 ₽
17:05
от 760 ₽
19:00
от 860 ₽
20:00
от 760 ₽
21:55
от 860 ₽
22:55
от 760 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории»
У Prime Video есть, чем ответить на хит Netflix «Бриджертоны»: даже жаль, что у этого сериала только один сезон
Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского»
Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?
Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона
Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей
Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»
Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд
Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского
3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)
Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667