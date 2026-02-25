Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве 28 февраля 2026

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 28 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
17:05 от 450 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:40 от 450 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:50 от 600 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:35 от 750 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
14:30 от 480 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
16:50 от 430 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу
«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше