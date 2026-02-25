Меню
Stray Kids: The dominATE Experience
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве
1 марта 2026
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 1 марта 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
17:05
от 450 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
15:40
от 450 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:50
от 600 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
15:35
от 750 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
14:30
от 480 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
16:50
от 430 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
