В этом немецком мини-сериале от Netflix всего 4 серии по 55 минут: неожиданные повороты есть в каждом эпизоде

Отвлечься от «Первого отдела» легко: всего три серии новой экранизации детектива Агаты Кристи от Netflix порадовали не меньше

Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент

Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут

Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев

Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме

«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя

«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах

«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)

Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым