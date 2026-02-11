Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться

Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны

На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте

В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

Устали ждать «Любовь. Смерть и Роботы»? Еще в 24-м вышел похожий сериал, с шикарной графикой и сюжетом

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили

Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям