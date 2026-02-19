«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала

Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет

Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели?

От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года

Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали

Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?»

«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец