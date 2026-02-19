Меню
Фильмы
День рождения Сидни Люмета
Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 2025 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 22 февраля 2026 в Москве
2D
15:35
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец»
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг
«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано
От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года
Netflix взял этот российский фильм под крыло — и он ворвался в топ-5 самых популярных: у иностранцев дух захватывает от русской зимы
В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают
