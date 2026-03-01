Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы День рождения Сидни Люмета Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 2025 в Москве 17 марта 2026

Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 17 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 пт 13 сб 14 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «День рождения Сидни Люмета»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
16:00 от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше