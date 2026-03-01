Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
День рождения Сидни Люмета
Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 2025 в Москве
17 марта 2026
Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 17 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
12
пт
13
сб
14
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «День рождения Сидни Люмета»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
16:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667