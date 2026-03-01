«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним

Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США