Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
День рождения Сидни Люмета
Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 2025 в Москве
20 марта 2026
Расписание сеансов День рождения Сидни Люмета, 20 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вт
17
ср
18
пт
20
сб
21
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «День рождения Сидни Люмета»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
12:50
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная
Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест)
Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении
Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос
Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой
Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»
Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот
Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?
Ни один сериал про «попаданцев» рядом не стоял: посмотрел все сезоны «Чужестранки» за 3 недели – 5 причин, чтоб вы сделали то же самое
Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем
Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667