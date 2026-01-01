Меню
Фильмы
Первая
Расписание сеансов Первая, 2026 в Москве
16 февраля 2026
Расписание сеансов Первая, 16 февраля 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
2D
19:00
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:00
от 580 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:00
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:00
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:20
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:00
от 590 ₽
