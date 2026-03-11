Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Москве 13 марта 2026

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 13 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Два, три, призрак, приди!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:40 от 690 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:40 от 670 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:40 от 720 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:10 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:55 от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:45 от 670 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети
Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше