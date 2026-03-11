Меню
Фильмы
Два, три, призрак, приди!
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Москве
18 марта 2026
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 18 марта 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:40
от 610 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:35
от 620 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:40
от 620 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:10
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:55
от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:45
от 620 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
