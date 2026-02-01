Такой Фома не понравится, но сериал — отличный: всего 4 серии и вечер пролетел незаметно

Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой

Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд

«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

Не зовите себя поклонником кино СССР, пока не пройдете тест: вспомните, из каких фильмов 5 героев

Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова