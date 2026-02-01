От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет

Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги

Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест)

Не зовите себя поклонником кино СССР, пока не пройдете тест: вспомните, из каких фильмов 5 героев

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан

3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова