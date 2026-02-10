Меню
Киноафиша Фильмы Кит-убийца Расписание сеансов Кит-убийца, 2026 в Москве 12 февраля 2026

Расписание сеансов Кит-убийца, 12 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Кит-убийца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
12:25 от 400 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:55 от 890 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
10:10 от 210 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:40 от 200 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:05 от 530 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
