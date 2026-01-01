Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Картины дружеских связей Расписание сеансов Картины дружеских связей, 2025 в Москве

Расписание сеансов Картины дружеских связей, 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Картины дружеских связей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
19:30 от 520 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров
Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте
Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев
И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)
Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше