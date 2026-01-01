Меню
Киноафиша Фильмы Картины дружеских связей Расписание сеансов Картины дружеских связей, 2025 в Москве 8 марта 2026

Расписание сеансов Картины дружеских связей, 8 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
ср 4 вс 8 пн 9 сб 14 пн 16 ср 18 сб 21
Художественный
Арбатская
2D
10:50 от 790 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
