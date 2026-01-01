Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
На цепи
Расписание сеансов На цепи, 2025 в Москве
13 марта 2026
Расписание сеансов На цепи, 13 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
пт
13
вт
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «На цепи»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
19:30
от 650 ₽
19:31
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека
Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)
Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»
Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»
Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»
«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки
Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?
СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667