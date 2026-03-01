Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох

Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США