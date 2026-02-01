Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4

3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные

В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели