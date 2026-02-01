Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Театр в кино: Мёртвые души Расписание сеансов Театр в кино: Мёртвые души, 2022 в Москве 29 марта 2026

Расписание сеансов Театр в кино: Мёртвые души, 29 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 20 вс 22 пн 23 сб 28 вс 8 пт 13 сб 14 вт 17 пт 20 ср 25 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Мёртвые души»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
15:00 от 770 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Эти 3 аниме будто списаны с советских мультиков: даже у Тоторо нашли прототипа
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец»
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой
В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец
Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше