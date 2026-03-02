Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

Майор Гром больше не ловит преступников — он растит 3 детей: даты выхода сериала «Время Счастливых» — премьера 5 марта

«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова

«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл

Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)

Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил

Эту выпечку Машков готов есть хоть каждый вечер: на фигуру звезды боевиков не влияет

1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн

12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10

Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»