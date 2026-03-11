Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это»

Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней

Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд

«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины

Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном

На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)