«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ

Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам

Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал