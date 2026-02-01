Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Любовный апокалипсис Расписание сеансов Любовный апокалипсис, 2025 в Москве 22 февраля 2026

Расписание сеансов Любовный апокалипсис, 22 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Любовный апокалипсис»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
15:20 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»
Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ
Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше