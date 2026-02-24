Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков

«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии

Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6