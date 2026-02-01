Без Душана Григорова, но с гениальными Маловичко и Быковым: что известно о съемках «Трассы 2» — новые подробности

«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»

Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами