Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»

6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами