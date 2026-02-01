Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила

Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт)

5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец»

«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь

«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу

Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума