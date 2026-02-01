Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мой друг
Расписание сеансов Мой друг, 2026 в Москве
25 февраля 2026
Расписание сеансов Мой друг, 25 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой друг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
20:00
от 790 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Самая ожидаемая новинка Netflix с Брэдом Питтом: буду смотреть ради Тарантино — вот что уже известно
Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах
Люблю «Вампиров средней полосы» — этот сериал в таком же стиле: новинка 2026 года всего на 8 серий
Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»
Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении
Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»
«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце
Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel
Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0
Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить
Эта драма Макота Синкая входит в список худших аниме в истории: за что только россияне поставили ей 7.6/10?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667