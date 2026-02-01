Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой

«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает

Звезда «Офиса» возвращается в комедию: вышел трейлер нового сериала от создателя «Клиники» — дата премьеры уже есть

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей