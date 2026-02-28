«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»

«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?

Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел