Сеть
Фильмы
Сеть
Расписание сеансов Сеть, 2026 в Москве
9 марта 2026
Расписание сеансов Сеть, 9 марта 2026 в Москве
Киноквартал
Ясенево
2D
14:50
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
13:50
от 450 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
15:05
от 250 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
14:15
от 650 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:05
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Отвлечься от «Первого отдела» легко: всего три серии новой экранизации детектива Агаты Кристи от Netflix порадовали не меньше
Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему
Задолго до «Первого отдела»: этот советский детектив почти точь-в-точь — свой Брагин также есть
Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?
Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя
