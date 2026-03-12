Второй сезон «Чёрного солнца» уже выходит: тут расписание новых серий до финала 27 марта и уникальное видео со съемок

Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины

Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении

«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)

Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети

Этот китайский детектив начался с пустого гроба, а закончился так, что я челюсть искал под столом: досмотрел и сразу включил заново

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот

«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого