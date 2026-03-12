«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие

Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины

Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест)

«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем

Громкую новинку от HBO уже смотрят по всему миру, а в России — ни сном ни духом: сериал называют «самым смешным за последние годы»

Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети

Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой